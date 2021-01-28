В четверг, 28 января, Верховная Рада Украины отказалась назначить новым министром энергетики Юрия Витренко. За него проголосовали лишь 204 парламентария при 226 минимально необходимых.

Всего соответствующий проект постановления поддержали 204 народных депутатов.

"Слуга народа" - 177 голосов

"Довіра" - 18 голосов

Внефракционные - 9 голосов.

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При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос" и группа "За майбутнє" не отдали ни одного голоса.

Напомним, что 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Вместе с тем парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.

Ранее сообщалось, что Рада уволила министра по делам ветеранов. Одной из причин отставки Бессараба стала болезнь, заявили в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Также мы писали о том, что Рада приняла бюджет-2021. Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) опубликован на сайте Верховной Рады.

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