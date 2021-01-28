Витренко не назначили министром энергетики [ Редактировать ]
В четверг, 28 января, Верховная Рада Украины отказалась назначить новым министром энергетики Юрия Витренко. За него проголосовали лишь 204 парламентария при 226 минимально необходимых.
Всего соответствующий проект постановления поддержали 204 народных депутатов.
- "Слуга народа" - 177 голосов
- "Довіра" - 18 голосов
- Внефракционные - 9 голосов.
При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос" и группа "За майбутнє" не отдали ни одного голоса.
Напомним, что 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Вместе с тем парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.
Ранее сообщалось, что Рада уволила министра по делам ветеранов. Одной из причин отставки Бессараба стала болезнь, заявили в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Также мы писали о том, что Рада приняла бюджет-2021. Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) опубликован на сайте Верховной Рады.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 28 января, в Украине появится еще один вид государственной службы - парламентская служба.
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Юрия Витренко первым вице-премье-министром - министром энергетики Украины
В Украину с официальным визитом планирует приехать генеральный секретарь Совета Европы
Во вторник, 26 января, украинский омбудсмен Людмила Денисова сделала заявление
Во вторник, 2 января, на брифинге первый заместитель спикера Руслан Стефанчук сделал заявление