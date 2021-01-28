В четверг, 28 января, комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Юрия Витренко первым вице-премье-министром - министром энергетики Украины. Об этом сообщил глава комитета Андрей Герус в своем Telegram-канале.

"За" это проголосовали 14 членов комитета.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра энергетики. 14 - за, 2 - воздержались, 2 - против.

Спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, что парламент рассмотрит назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики в 13:30. Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду соответсвующее представление.

Напомним, что 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Вместе с тем парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.

Ранее сообщалось, что Рада уволила министра по делам ветеранов. Одной из причин отставки Бессараба стала болезнь, заявили в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Также мы писали о том, что Рада приняла бюджет-2021. Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) опубликован на сайте Верховной Рады.

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