В Одесской области, гололед "остановил" движение транспортных средств и образовал затор, длиной в 4 километра/ фото: news.pn

В Одесской и Николаевской областях, в результате сильных снегопадов, отрезанными от внешнего мира остались 8 населенных пунктов. Также ограничено движение на государственных и местных дорогах.

В Одесском районе полностью засыпало подъезд к одному пункту, в Белгород-Днестровском районе - 5 и Березовском районе - к 2.

Отмечается, что на дороге М-05, находящейся в Одесской области, гололед "остановил" движение транспортных средств и образовал затор, длиной в 4 километра. Дорожные службы задействовали спецтехнику для ликвидации последствий непогоды. Сотрудники Нацполиции перекрыли движение.

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Кроме того, с самого утра, 28 января, из-за осложнения погодных условий начали перекрывать трассы. В Николаевской области ввели ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.

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