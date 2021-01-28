Погодный коллапс "изолировал" два региона Украины [ Редактировать ]
В Одесской и Николаевской областях, в результате сильных снегопадов, отрезанными от внешнего мира остались 8 населенных пунктов. Также ограничено движение на государственных и местных дорогах.
В Одесском районе полностью засыпало подъезд к одному пункту, в Белгород-Днестровском районе - 5 и Березовском районе - к 2.
Отмечается, что на дороге М-05, находящейся в Одесской области, гололед "остановил" движение транспортных средств и образовал затор, длиной в 4 километра. Дорожные службы задействовали спецтехнику для ликвидации последствий непогоды. Сотрудники Нацполиции перекрыли движение.
Читайте также, в Украине из-за непогоды более сотни населенных пунктов остаются без света. Спасатели предупреждают, что в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается мокрый снег.
Кроме того, с самого утра, 28 января, из-за осложнения погодных условий начали перекрывать трассы. В Николаевской области ввели ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.
Ранее мы писали, что стало известно, когда в Киеве закончится снегопад. В городе обрабатывают остановки общественного транспорта, узкие пешеходные переходы, спуски в подземные пешеходные переходы и лестницы.
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