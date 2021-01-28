У київського "Динамо" з'явиться своя валюта. Про це сьогодні оголосили представники клубу. Токени, саме так називаються замінники справжніх грошей, призначені для фанів. На них можна купити ексклюзивні брендовані речі та унікальні послуги.

Наприклад, потренуватися з одним із гравців "Динамо", або ж отримати місце у спеціальній зоні. Упровадженням е-валюти опікуватиметься Марк Гінзбург, знаний ідеолог нової технології. А також відома американська компанія "Мунволк".

Так "Динамо" увійде в першу десятку провідних європейських футбольних клубів із власною цифровою валютою. Фан-токени вже мають "Барселона", "Ювентус", "Атлетіко", "Мілан" та "Галатасарай".

Марк Гінзбург, віцепрезидент з питань інновацій ФК "Динамо":

Вопрос стоит не в том, будет токинизирован Динамо или нет. Вопрос в том - он будет 45, 137 клубом который это сделает или войдет в первую пятерку. В первую десятку, что мы пытаемся сделать. Это будет первый клуб в Украине и первый клуб в постсоветском пространстве и первый клуб в Восточной Европе.

Артем Афян, радник прем'єр-міністра України: