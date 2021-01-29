У Киргизстані відбулася церемонія інавгурації нового президента [ Редактировать ]
Садир Жапаров - новий президент Киргизстану. В столиці, Бішкеку, відбулася церемонія інавгурації. Нагадаю, ще кілька місяців тому Жапаров сидів у в'язниці.
Під час масових мітингів проти тодішньої влади, його звільнили. В країні призначили нові президентські вибори. Від жовтня Жапаров обіймав дві посади. Спочатку був прем'єр-міністром Киргизстану, а пізніше - виконувачем обов'язків президента.
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