Новий український правопис можуть оголосити поза законом. Окружний адмінсуд столиці скасував урядову постанову про його затвердження.

Про це повідомив адвокат жінки, яка подала позов ще півтора року тому. Мати семикласниці з Херсона просила суд визнати, що Кабмін не мав компетенції ухвалити документ.

Утім, поки що новий правопис залишається чинним. Адже вердикт суду набере сили лише після розгляду апеляції. І на те, щоб її подати, уряд має місяць. У Мін'юсті її вже готують, бо рішення суду, кажуть, незаконне.