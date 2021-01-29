Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №4613 о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах", который разрешает экстренное использование вакцин против коронавируса, не прошедших испытания.

На своей странице в Facebook председатель комитета Михаил Радуцкий отметил, что закон позволит использовать в Украине вакцины производства компаний Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

На сегодняшний день ни одна вакцина от Сovid-19 не прошла полный цикл клинических испытаний. Вакцинация в ЕС, США и других странах началась в режиме экстренного использования (emergency use). Украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в нашей стране возникла необходимость внесения изменений в законодательство.

Документом предусматривается возможность регистрации в Украине вакцин для использования в случае, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, если клинические испытания проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского Союза (по крайней мере, одной из этих стран).

При этом документ запрещает такое применение вакцины из России, поскольку та считается "государством-агрессором".

Ранее народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что благодаря принятию этого закона Украина сможет рассчитывать на получение первых партий вакцины в начале февраля.

Напомним, что 4 декабря Верховная Рада поддержала законопроект № 4314 об ускоренном доступе к вакцине от коронавируса, который уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что будет против использования российской вакцины против COVID-19, даже если она окажется эффективной. По его словам, вакцина используется в пропагандистских целях.

Напомним, что 2 января главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что регистрация "Спутник V" в стране невозможна до окончания третьей фазы клинических испытаний.

В начале года харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала заявку для регистрации российской вакцины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не может допустить применение российского препарата, поскольку он не прошел все испытания. Однако в интервью The New York Times он отмечал, что украинцам придется как-то объяснить отказ от российской вакцины, если она окажется эффективна.