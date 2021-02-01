Через карантинні обмеження відвідувачі спортзалів змушені або відмовитися від регулярних занять, або вправлятися вдома, або ж тренуватися потайки. Саме такий шлях обрав гурт фанатів карате у Парижі. Чому зважилися на порушення закону та що їм за це загрожує? Розповість Ольга Жидецька.

Замість розминки вони розсувають стільці та столики. Адже тренуватися п'ятірка любителів карате прийшла не до обладнаної зали, а до сховища паризької меблевої крамнички. Її господар сам завзятий шанувальник цього бойового мистецтва - дозволив однодумцям збиратися тут раз на тиждень в обід. Через нескінченні протикоронавірусні обмеження, аматорам уже кілька місяців, до спортклубів зась. Вони ж запевняють без тренувань жити несила.

Софі, відвідувачка підпільних занять з карате:

Ці тренування потрібні мені для психічного, психологічного і фізичного здоров'я. Мова не тільки про те, щоби підтримувати форму. Це душевна рівновага. Фактично я до психолога мусила піти, бо не можу не вправлятися.

Нині у Франції тренуватися непрофесійним спортсменам можна хіба що вдома, чи надворі, але на самоті. І лише до 18:00, бо ж комендантська година. Це обурює людей.

Соня, відвідувачка підпільних занять з карате:

Я, наприклад, живу в кімнаті площею 18 квадратних метрів. Тож не можу тренуватися вдома. Потрібен простір. Гадаю, для всіх, хто тут, карате - це спосіб життя, невід'ємна частина нас. І ми не можемо просто припинити займатися на рік. Це неможливо!

Каратисти-підпільники упевнені, чинні обмеження для спортсменів абсурдні. А ризик поширення Ковіду через їхні зібрання не вищий, ніж від поїздки у громадському транспорті.

Дід'є, відвідувач підпільних занять з карате:

Досі нам вдавалося тренуватися в парках, надворі. Але останнього разу нас розігнала поліція, бо ми не мали дозволу. Це знущання - адже ми всі у масках і на відкритому повітрі.

Тим не менш, за свою любов до карате вони можуть дорого заплатити. Адже покарання за недотримання карантину у Франції від ста тридцяти п'яти до чотирьох тисяч євро штрафу, а то й піврічне ув'язнення. І поліція пильно моніторить та вишукує порушників.