Ізраїль удвічі збільшив штраф за неносіння масок [ Редактировать ]
Удвічі збільшив штраф за неносіння масок парламент Ізраїлю. Порушники тепер платитимуть до 3 тисяч доларів. Новий закон також дозволяє місцевій владі забороняти роботу шкіл та магазинів, якщо такі відкрилися під час локдауну. Крім того, країна продовжила загальнонаціональний карантин іще на кілька днів до 5 лютого.
Попри запровадження вже третього локдауну, в країні і надалі зростає кількість нових випадків інфікування. У середу уряд збереться на засідання, аби обговорити, як поступово виходити з карантину.
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