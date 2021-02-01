Удвічі збільшив штраф за неносіння масок парламент Ізраїлю. Порушники тепер платитимуть до 3 тисяч доларів. Новий закон також дозволяє місцевій владі забороняти роботу шкіл та магазинів, якщо такі відкрилися під час локдауну. Крім того, країна продовжила загальнонаціональний карантин іще на кілька днів до 5 лютого.

Попри запровадження вже третього локдауну, в країні і надалі зростає кількість нових випадків інфікування. У середу уряд збереться на засідання, аби обговорити, як поступово виходити з карантину.