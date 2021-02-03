В Киеве случился масштабный пожар на автостоянке (фото) [ Редактировать ]
В столичном Деснянском районе на парковке возле 25-этажной новостройки сгорели 4 автомобиля. О происшествии сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
Спасатели получили сообщение о возгорании нескольких транспортных средств на улице Милославской в 03:45 и сразу же выехали на место происшествия для ликвидации огня.
3 февраля, в 03:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Милославской, 2, в Деснянском районе столицы горит автомобиль.
Отмечается, что Subaru Forester, с которого начался пожар, выгорел полностью, Огонь распространился на припаркованные рядом авто Kia Magentis, где поврежден моторный отсек, отделка салона, пластиковая отделка, лакокрасочное покрытие левой стороны и лобовое стекло, а также Chevrolet Aveo, он получил "увечья" в виде лакокрасочного покрытия, пластиковой отделки правой стороны автомобиля, моторного отсека и передней части автомобиля. Наименьшие повреждения получил Skoda Fabia - повреждения переднего бампера.
Ранее мы писали, что в Одессе случился масштабный пожар на автостоянке. Огонь уничтожил два автобуса VanHoolи и эвакуаторVolkswagen, а в результате пожара один мужчина получил незначительные ожоги.
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