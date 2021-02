Амбициозный проект Neuralink на этой неделе продемонстрировал полную работоспособность, когда был проведен успешный опыт с вживлением чипа в мозг обезьяны. На фоне этого успеха глава проекта Илон Маск анонсировал следующий этап исследований – опыты с Neuralink на людяхю

Идея стартапа Маска заключается в использовании новаторского интерфейса "мозг-машина". С его помощью можно будет управлять компьютерами, автомобилями и разнообразными устройствами простой силой мысли.

Однако Neuralink преследует благие цели – возможность вылечить неврологические заболевания, вроде болезни Альцгеймера или паралича.

Модуль Neuralink

Компания может сделать важный шаг в этом направлении, если FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрит испытания на людях в 2021 году – на это очень надеется Илон Маск.

Старт Neuralink состоялся еще в 2017 году. За это время компания успешно провела эксперименты на приматах и ​​свиньях.

После новостей об успешном эксперименте на животных, миллиардера начали спрашивать пользователи соцсетей со всех уголков планеты, когда он начнет свои эксперименты на людях.

В Twitter пользователь под псевдонимом @hamoon__ прямо заявил Маску, что тот может использовать его парализованное тело для любых исследований Neuralink, так как он обездвижен уже более 20 лет после аварии. Илон ответил, что сам этого желает и в настоящее время ждет одобрение от FDA.

Hi @elonmusk, I've been thinking for a long time how to write this to you - but I'll keep it very simply:



I was in a car accident 20 years ago and have been paralyzed from the shoulders ever since. I'm always available for clinical studies at @Neuralink.



Please get in touch!