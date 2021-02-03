В Евросоюзе сделали судьбоносное заявление по "украинским" вакцинам [ Редактировать ]
Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикаса заявил, что вакцина от коронавируса по программе COVAX поступит в стране в феврале 2021 года. Такое заявление европейский чиновник сделал во время заседания комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом
По его словам, такое решение ЕС связанно с тем, что вопрос поставок вакцины в мире сейчас стоит на передовых позициях.
Сегодня на первое место вышел вопрос вакцинации от вируса. Вакцины в рамках поддерживаемой ЕС программы COVAX начнут поступать уже в феврале.
Отмечается, что Украина, вместе со своими странами-соседями, является приоритетной для Европейского Союза. Маасикаса добавил, что Евросоюз успел предоставить поддержку Украине во время эпидемии коронавируса, выделив 190 млн евро и 1,2 млрд евро макрофинансовой поддержки.
Читайте также, в Украине запустят сайт для записи на вакцинацию от COVID. 10 февраля в стране будет полностью протестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактики.
Кроме того, фармацевтическая компания Pfizer собирается увеличить поставки своей вакцины от коронавирусной инфекции на территорию Европейского Союза. В настоящее время речь идет о ввозе 75 миллионов доз спасительного препарата.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В настоящее время прививку получили более 2 миллионов граждан
Пандемія COVID-19 та шляхи її подолання стануть головною темою Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"
Механизмы получения препарата готовы к воплощению в жизнь
Заявление касается пожилых граждан
Привілеї для вакцинованих у дії. Естонія з 1 лютого не вимагає самоізоляції для мандрівників, які отримали щеплення від коронавірусу