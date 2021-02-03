Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикаса заявил, что вакцина от коронавируса по программе COVAX поступит в стране в феврале 2021 года. Такое заявление европейский чиновник сделал во время заседания комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом

По его словам, такое решение ЕС связанно с тем, что вопрос поставок вакцины в мире сейчас стоит на передовых позициях.

Сегодня на первое место вышел вопрос вакцинации от вируса. Вакцины в рамках поддерживаемой ЕС программы COVAX начнут поступать уже в феврале.

Отмечается, что Украина, вместе со своими странами-соседями, является приоритетной для Европейского Союза. Маасикаса добавил, что Евросоюз успел предоставить поддержку Украине во время эпидемии коронавируса, выделив 190 млн евро и 1,2 млрд евро макрофинансовой поддержки.

Читайте также, в Украине запустят сайт для записи на вакцинацию от COVID. 10 февраля в стране будет полностью протестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактики.

Кроме того, фармацевтическая компания Pfizer собирается увеличить поставки своей вакцины от коронавирусной инфекции на территорию Европейского Союза. В настоящее время речь идет о ввозе 75 миллионов доз спасительного препарата.

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