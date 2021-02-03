Що ближче день поставки вакцини - то більше питань до процесу щеплення. Адже Верховна Рада другий тиждень не може ухвалити національний план вакцинації. Документ або ігнорують, або не встигають розглянути на засіданні.

Про що йдеться в цьому плані та що відволікає депутатів від його ухвалення?

Ініціатива - ухвалити національний план вакцинації - в Парламенті з'явилася ще наприкінці минулого року. Тоді ані Уряд, ані профільне міністерство не могло назвати дату поставок вакцини в Україну, - тож депутати вирішили взяти справу в свої руки.

План передбачає підготовку до процесу щеплення: як сироватку завезуть, де зберігатимуть, як розподілятимуть по всій країні, кого і коли будуть вакцинувати, і хто від Кабміну відповідатиме за увесь процес. Документ передбачав також запровадження електронного реєстру вакцинації від коронавірусу - щоб кожен знав точну дати і час, в який можна зробити щеплення.

Але до голосування у депутатів і досі не дійшли руки. Спочатку документ вивчали в комітеті, а тепер він застряг в "ар'єргарді" порядку денного. Сьогодні ж обранцям взагалі було не до роботи в залі, всі обговорювали блокування трьох телеканалів. Одні - захищали медійників...

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Нет в мире успешных стран, где есть цензура. Нет успешных стран, где зажимают рот прессе, где журналисты вот таким образом были унижены. Журналисты с нашей поддержкой победят, будет правда.

Інші - раділи такому рішенню РНБО.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Якщо це не журналістика, якщо це пропаганда - ми не можемо підігравати пропаганді, ми не можемо її легітимізувати.

А от голова парламенту, який, до речі, єдиний, хто утримався від голосування "за" санкції, стверджує, що такі рішення має ухвалювати суд.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Якщо будуть підстави вважати, що ви співпрацюєте з країною-агресором, або з ЛНР/ДНР, або інакше шкодите державній політиці, або працюєте не на користь України, то сьогодні є достатня кількість механізмів, як це зробити, щоб ви цього не робили - в тому числі відкликання ліцензії в рамках діючого законодавства через суд.

І поки в кулуарах розбиралися з блокуванням телеканалів, у залі робота повним ходом. Там вирішували, як карати домашніх тиранів. Адже штрафувати їх, не ефективно.

Марина Бардіна, народний депутат, "Слуга народу":

Ми пропонуємо відійти від системи штрафування, збільшення штрафів. Часто буває так, що мало того, що людина в родині зазнає насильства, так ще і з бюджету родини витрачаються кошти на покриття цих санкцій. Ми пропонуємо запровадити корисні суспільні роботи зі спрямуванням відповідних грошей постраждалій стороні, і збільшити строк адмінпокарання.

Документ, який поки що ухвалили лише в першому читанні, передбачає також що суди можуть розглядати такі провадження без присутності потерпілої сторони.