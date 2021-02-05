Дональд Трамп відмовився свідчити в Сенаті у справі щодо свого імпічменту. Адвокати 45 президента заявили конгресменам, що Палата представників не має доказів, а процес загалом буцімто суперечить Конституції, оскільки Трамп уже залишив посаду глави держави.

Процес проти нього конгресмени почали вже вдруге, звинувачують у підбурюванні до повстання 6 січня, коли прихильники Трампа увірвались до Конгресу. Сам політик насильство тоді засудив. Процес у Сенаті має початися 8 лютого.