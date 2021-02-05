Италия открывает горнолыжные курорты [ Редактировать ]
В Италии с 15 февраля планируют вновь открыть горнолыжные курорты. В ноябре прошлого года их закрыли для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса.
Как сообщается, горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионах Италии, которые обозначены как "желтые" зоны. Ожидается, что горнолыжные трассы останутся закрытыми в "оранжевых" и "красных" регионах.
Такое решение было принято накануне правительственным Техническим научным комитетом (CTS), который предоставляет консультации по коронавирусным ограничениям.
Органы власти в некоторых регионах настаивали на том, чтобы "оранжевые" зоны также имели возможность вновь открыть горнолыжные трассы с применением предупредительных мер, однако такие предложения были отклонены.
Ранее премьер-министр Италии подал в отставку.
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