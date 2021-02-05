Канадець захопився створенням величезних малюнків на снігу [ Редактировать ]
Масштабні малюнки на снігу з'явилися в канадській провінції Онтаріо. Їх буквально крок за кроком створив колишній директор місцевої школи. Кіму Асмусену - 62, він уже на пенсії. Творчістю захопився торік під час карантину, щоб розважити містян.
Симетричні фігури на засніжених полях та замерзлих озерах аматор спочатку зображує на папері. А тоді продумує кількість і напрямок кроків, адже лінії потім не можна буде стерти.
Таких малюнків Асмусен створив уже 20 у різних містечках.
по теме
Симетричні фігури на засніжених полях та замерзлих озерах - хто створив вишукану зимову красу?
Своєю творчістю авторка хотіла вкотре нагадати про хворобу, яка є найпоширенішою серед онкозахворювань у світі
У Департаменті освіти Києва через негоду закликали вчителів за можливості перейти на дистанційне навчання
В 2013 году Книга рекордов Гиннесcа назвала "Каролинский жнец" самой острой в мире разновидностью перца-чили
Метью Віллі взявся зображати бджіл на будівлях у різних куточках планети, щоб привернути увагу до зменшення їхньої популяції