Масштабні малюнки на снігу з'явилися в канадській провінції Онтаріо. Їх буквально крок за кроком створив колишній директор місцевої школи. Кіму Асмусену - 62, він уже на пенсії. Творчістю захопився торік під час карантину, щоб розважити містян.

Симетричні фігури на засніжених полях та замерзлих озерах аматор спочатку зображує на папері. А тоді продумує кількість і напрямок кроків, адже лінії потім не можна буде стерти.

Таких малюнків Асмусен створив уже 20 у різних містечках.