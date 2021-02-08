Сенат США приостановит процесс импичмента Трампа - СМИ [ Редактировать ]
Сенат США приостановит процесс импичмента Дональда Трампа с вечера пятницы до вечера субботы на этой неделе, чтобы удовлетворить просьбу адвоката Трампа, соблюдающего еврейский шаббат. Об этом заявил в пресс-секретарь лидера демократов в Сенате Чака Шумера.
По данным СМИ, Дэвид Шон - поверенный Трампа направил Шумеру и другим высокопоставленным сенаторам письмо еще во вторник с просьбой приостановить процедуру импичмента в субботу, которая длится с захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу.
Как заявил официальный представитель Шумера Джастин Гудман, просьба безусловно будет учтена.
Мы уважаем их просьбу и, конечно же, учтем ее
Напомним, ранее Трамп отказался давать показания в Сенате по делу об импичменте. Советник экс-президента Джейсон Миллер заявил, что он "не будет давать показания в рамках неконституционного производства".
Как ранее сообщалось, 13 января члены Палаты представителей Конгресса во второй раз объявили Трампу импичмент. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.
Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат. В случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу вновь баллотироваться на пост президента.
Ранее мы писали о том что Палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа.
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