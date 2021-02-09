На Кіровоградщині за добу випала рекордна кількість снігу [ Редактировать ]
На Кіровоградщині за добу насипало до 18 сантиметрів снігу. На дорогах - ожеледиця, налипання мокрого снігу. Рятувальники витягли з заметів зо два десятки автівок. Серед них - рейсовий автобус та автомобіль швидкої допомоги.
Наразі заторів немає, до всіх населених пунктів проїзд забезпечено.
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Майже скрізь в Україні дороги завалило снігом, а подекуди ще й накрило ожеледицею. Коли стихія відступить?