Емірати стануть п'ятою країною у світі, що спорядила космічний апарат на Марс

Космічний зонд "Надія" наближається до Марсу. Вихід на орбіту "Червоної планети" має відбутися о за київським часом. Апарат належить Об'єднаним Арабським Еміратам. Запустили його ще сім місяців тому.

Очікують, що вже з вересня зонд передаватиме інформацію про атмосферу планети. За умови вдалого виходу на орбіту, Емірати стануть п'ятою країною у світі, що спорядила космічний апарат на Марс.