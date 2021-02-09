"Надія" наближається до Марсу [ Редактировать ]
Космічний зонд "Надія" наближається до Марсу. Вихід на орбіту "Червоної планети" має відбутися о за київським часом. Апарат належить Об'єднаним Арабським Еміратам. Запустили його ще сім місяців тому.
Очікують, що вже з вересня зонд передаватиме інформацію про атмосферу планети. За умови вдалого виходу на орбіту, Емірати стануть п'ятою країною у світі, що спорядила космічний апарат на Марс.
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