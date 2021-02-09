На Прикарпатті сміттєвоз протаранив маршрутку [ Редактировать ]
На Прикарпатті сміттєвоз протаранив мікроавтобус: двоє людей загинуло, 13 постраждали. Аварія сталася опівночі на трасі за десять кілометрів від Івано-Франківська.
Момент зіткнення зафіксували відеокамери: водій сміттєвоза, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не пропустив спринтер.
В бусі було п'ятнадцятеро людей усі працівники підприємства, яке спеціалізується на електрообладнанні. Люди їхали на нічну зміну. Зараз - усі в лікарні.
Христина Максимчак, начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-франківській області:
Їхні травми ступені травм різні, їм надають медичну допомогу. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження. водій сміттєвоза Він тверезий. На даний час слідчі затримали його.
Андрій Бойчук, голова Івано-франківської ОДА:
Щодо постраждалих то ми забезпечуємо їх всім необхідним через лікарні в яких вони знаходяться. Їм буде надана все необхідна підтримка і допомога. Висловлюємо свої глибокі співчуття родинам загиблих. Зі свого боку зробимо все можливе для того, щоб були встановлені дійсні причини і обставини цієї аварії.
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