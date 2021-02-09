Місія Фонду в Києві добігає кінця, а позитивного результату так і не досягли

Переговори із МВФ - на паузі, а черговий транш знову переноситься. У ЗМІ із посиланням на джерела в парламенті та Нацбанку, з'явилася інформація, що місія Фонду в Києві добігає кінця, а позитивного результату так і не досягли.

Діалог планують відновити у березні. Саме тоді втратить чинність постанова уряду про знижені тарифи на газ для населення. Це рішення стало каменем спотикання у перемовинах. І не єдиним.

У Фонді також не побачили прогресу у розбудові антикорупційних органів та реформуванні судів.