НАБУ розслідує причину завищеної ціни на вакцину від COVID-19 [ Редактировать ]
НАБУ розпочало розслідування щодо завищеної ціни вакцин проти коронавірусу. Нагадаю, оприлюднена вартість китайської вакцини компанії Sinovac Biotech, яку Україна мала закупити через приватну компанію, стала чи не найвищою у світі - майже 18 доларів за дозу.
Загальна ефективність сироватки під час тестувань у Бразилії показала трохи більше ніж 50%. Кримінальне розслідування розпочали за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Перша партія вакцин, майже два мільйони доз, за планом МОЗ, має прибути в Україну до 31 березня. Ще мільйон двісті тисяч - не пізніше ніж 31 травня.
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