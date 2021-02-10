Одна людина загинула, четверо - поранені через стрілянину в місті Баффало. 67 річний чоловік приїхав до тамтешньої клініки й відкрив вогонь. Стрільця затримали правоохоронці. Попередньо відомо: американець хотів помститися, бо йому не надали належної медичної допомоги. Троє поранених у критичному стані.

Пет Будке, голова поліції Баффало:

Ми добре знаємо підозрюваного. Тут не йдеться про випадковий спалах гніву. Більше не було нікого, на кого б він спрямовував свою агресію. Він мав претензії саме до медпрацівників, які не надавали йому належного лікування. Усе це тривало роками.