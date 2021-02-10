У центрі Дубна нарешті взялися за ремонт старезного півстолітнього мосту. На реконструкцію його зачинили ще торік у вересні. Транспорт пустили вузькою понтонною переправою. Обіцяли відкрити міст ще до нового року. Але ремонт триває й понині.

Понад чотири місяці місто просто паралізоване. Бо це єдиний шлях, яким можна дістатися з лівого на правий берег через річку Іква. З подробицями - мої колеги.

Ось так машини в місті Дубно переправляються через річку Іква з одного берега на інший. Поки одні їдуть - інші в заторах.

Павло, водій таксі, житель Дубна:

Трошки довго. Канєшно є незручності. Постійно треба ставати чекати. Хвилин 10-15 смотря скільки машин, який день. Якщо в час пік - зранку чи ввечері, то довше.

Понтонну переправу тимчасово звели мерія та військові, бо єдиний міст, який з'єднує ліву і праву частини Дубна, ще торік у вересні зачинили на ремонт. Він давно вже дихав на ладан і міг обвалитися.

Наталія Волосюк, заступник начальника управління архітектури, будівництва і земельних питань Дубенської міської ради:

Асфальт під низом вже був настільки крихкий і навіть залізобетонні самі частини були настільки крихкі, що фактично підрядчики, як приїхали, то сказали, що він би простояв би можливо ще рік, а можливо вже й ні.

Через міст проходить шлях державного значення. Транспортний потік тут жвавий. За годину - до пів тисячі машин.

Василь Антонюк, міський голова Дубна:

Чотири місяці, я рахую, що можна було б справитись з цим ремонтом і закінчити до нового року - освоїти гроші. З одної сторони у нас пожежна, з другої сторони у нас поліклініка, лікарні. Це спричиняє страшні проблеми для нашого міста.

За проєктом, міст будують завширшки майже шістнадцять метрів замість дев'яти. Та нині робити на ньому зупинилися. Залізобетонні конструкції вперлися в міський водогін.

Олександр Афанасьєв, представник генпідрядника:

Це не передбачено було проєктом. Труба 325 метрів 325 міліметрів вона проходить отут. Її нада перенести на вісім метрів вбок. Не виконуємо, доки не будуть перенесені ці комунікації.

Отакі ось опори об'єднані. ось. От виносна консоль спирається на ось ребра виносні несуча, ось ви бачите, берегові виконані. Всі, всі, всі опори.

Будівельні роботи виконує фірма з Дніпра за дещо більше ніж 18 мільйонів гривень. Замовляла реконструкцію мосту обласна адміністрація. Гроші взяли з дорожнього фонду.

Зоряна Попова, начальник управління дорожнього господарства Департаменту з питань будівництва і архітектури Рівненської ОДА:

Більше восьми мільйонів оплачено. По старому договору залишилось заплатити більше 10 мільйонів ще підряднику, але відповідно, поки не буде відкориговано проєктно-кошторисну документацію, не будуть виконані роботи в цьому об'ємі, ми їх заплатити не можемо.

Чиновники завершити будівництво мосту обіцяють до квітня. Тим часом місто над Іквою, де живуть майже сорок тисяч людей, потопає в довжелезних заторах.

Руслан, водій маршрутки:

Ми вже давно ждем, що його зроблять, але його ще певно й не скоро зроблять.

Об'їхати Дубно можна через сусідні села. Та це - зайвих десять кілометрів.