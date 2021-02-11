Володимир Зеленський з послами країн "Великої сімки" прибув до зони ООС [ Редактировать ]
На передову прибув Володимир Зеленський разом з послами країн "Великої сімки" і тимчасовою повіреною у справах США в Україні.
Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак - щоб ті на власні очі побачили, що Україна виконує свої зобов'язання.
Також глава держави поспілкувався з військовослужбовцями за кількасот метрів від лінії зіткнення та вручив бійцям державні нагороди.
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