Посадовці поспілкувалися з арміцями, які воюють на передовій

На передову прибув Володимир Зеленський разом з послами країн "Великої сімки" і тимчасовою повіреною у справах США в Україні.

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак - щоб ті на власні очі побачили, що Україна виконує свої зобов'язання.

Також глава держави поспілкувався з військовослужбовцями за кількасот метрів від лінії зіткнення та вручив бійцям державні нагороди.