Передумали. Велика Британія проти запровадження паспортів вакцинації. Чому уряд відмовився від ідеї, яку підтримують у Європі? І що робити мандрівникам, коли з них такий документ вимагатимуть?

Майже пів мільйона фунтів - стільки, за даними газети "Телеграф", британська влада витратила на гранти для створення паспортів вакцинації. Дискусії щодо запровадження такого документа в країні тривали давно. І ось нарешті уряд поставив крапку в цьому питанні: паспортів не буде. І на те є декілька причин.

За словами Надіма Захаві, міністра з питань вакцинації, досі невідомо, як впливають щеплення на передачу вірусу. Крім того, процес імунізації триває добровільно. Тож введення паспортів, на думку міністра, буде дискримінаційним відносно тих, хто не бажає робити укол.

Надім Захаві, міністр з питань вакцинації:

Кожен вакцинований одержує відповідну довідку від лікаря. Якщо в іншій країні вимагатимуть доказів про щеплення, можна показати цю довідку.

Замість паспортів вакцинації, у королівстві міркують над довготривалою протидією COVID-19.

Надім Захаві, міністр з питань вакцинації:

Цілком можливо, що імунізація стане щорічною чи сезонною, наприклад, восени. Так, як ми протидіємо вірусам грипу. Залежно від того, який штам поширюється у світі, швидко створюємо вакцину і робимо щеплення.

Сироватку від COVID-19 отримали вже 11,5 мільйонів британців, частина з них - навіть повторну дозу. Досі незрозуміло, чи вбереже цих людей укол від заражень новими штамами.

Сара Ґілберт, професор вакцинології Оксфордського університету:

Розробники вакцин повідомляють про скорочення ефективності препаратів проти нових штамів коронавірусу. Схоже на те, що нам таки не вдасться зменшити кількість заражень, але імунізація все ж захистить від великої кількості смертей, ушпиталень та серйозних ускладнень.

За таких умов паспорт вакцинації навряд чи може стати беззаперечним доказом того, що людина не занедужає знову.