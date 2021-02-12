COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні за попередню добу понад п'ять тисяч нових хворих на COVID-19. Найбільше - на Івано-Франківщині, Вінниччині, Закарпатті та у столиці.
Ушпиталили дві тисячі недужих. Померли від ускладнень - 124 людей.
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У МОЗ повідомили: наступного тижня Україна має отримати першу антиковідну вакцину - це 117 тисяч доз сироватки від Pfizer