Підгодовуватимуть звірів аж до середини березня, поки не розтане сніг

Складні погодні умови поставили на межу виживання лісових мешканців в Україні. Козулям, кабанам та оленям під майже пів метровим шаром снігу зараз вкрай складно знайти їжу. Тому лісівники та єгері змушені підгодовувати тварин. Для цього на Черкащині ще з літа заготували десятки тонн різноманітних кормів. Як усе відбувається …

Лісничий смілянського лісництва Олексій Островський обережно обходить угіддя. Ліс навколо здається абсолютно порожнім, та численні сліди на снігу чоловікові вказують зовсім на інше.

За підрахунками лісників тільки у цьому масиві живуть до двох сотень козуль та майже сотня диких кабанів. Тендітних лісових кіз ми зустрічаємо і на своєму шляху. Взимку вони намагаються якнайближче підійти до населених пунктів і поживитися залишками городини. Через майже півметровий шар снігу в лісі, добути харчі козулям украй складно.

Ось так лісівники в люті зими підгодовують своїх підопічних. У годівниці розкладають ласощі на різні смаки - тут і кукурудза, і зерно, і духмяне сіно. Але найбільше тваринам до вподоби вимочені в сольоному розчині віники. Їх лісники заготували ще з пізньої весни.

Володимир Судавцов, єгер лісництва:

Це віники з м'яколистяних порід - липа, клен спочатку їх нарізають от в такі пучки, потім беруть діжку або корито якесь заливають водою добавляють туди солі і вимочують його

Це відео біля годівниці єгері відзняли на так звані фотопастки. Козулі залюбки ласують смаколиками від лісівників. Зазвичай тварини приходять поїсти або рано вранці, або ввечорі. Іноді навіть залишаються тут відпочивати на ніч. Подібних годівниць у смілянському лісгоспі 15, і майже щодня єгері намагаються їх поповнювати. Адже у люті морози тут знаходять прихисток не тільки травоїдні, а й хижаки.

Костянтин Костенко, головний мисливствознавець смілянського лісництва:

Ходять вони сюди цілий рік, тварина для себе находить, лисиця може шукає тут якусь мишку, гризуна якогось, єнотоподібний собака теж полює тут на мишей, щось знаходить у тому зерні.

Підгодовуватимуть звірів аж до середини березня, поки не розтане сніг. А вже влітку єгері заготовлятимуть корми на майбутню зиму.