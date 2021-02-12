2021 рік настав остаточно. Світ зустрів новий рік і за місячним календарем теж. Китайці називають це свято Весняним фестивалем. Але відзначають його не лише в Китаї. Як це відбувається - розкаже Катерина Кравець.

У головних храмах Тайваню велелюдно, попри карантинні обмеження. Жителі острова традиційно приходять сюди у перший день нового року. На вході усім міряють температуру та дезінфікують руки.

Чай Хсінг, старійшина храму Ючун:

Чимало людей прийшли сьогодні помолитися Нефритовому імператору - Володарю Неба. Йому підкорюються всі інші боги, які допомагають людям протягом року. Зазвичай цього дня ми пригощаємо усіх традиційним новорічним сніданком із рису. Але нині довелося від цього відмовитися, аби не порушити карантинних обмежень.

Про здоров'я та удачу в новому році масово молилися і у В'єтнамі. А щоби до неба краще дійшли молитви - запалювали традиційні палички з ладаном.

Скромніше святкувала Південна Корея. Через карантин в країні заборонено збиратися разом більше як по четверо. Тож цього року немає звичних черг по традиційні новорічні млинці - бідкаються ресторатори. Однак дехто побачив у карантині на свята світлий бік.

Чой Мі Кун, жителька Сеула:

Якщо збиратися великими компаніями заборонено, то я не мушу готувати багато їжі для гостей як раніше. Мене це аж ніяк не засмучує.

Ма Сан Хьок, житель Сеула:

Зазвичай цієї пори я їду до батьків. Цього разу через коронавірус у мене з'явилося дуже багато вільного часу. Тож, я накупив собі новорічних млинців - влаштую вдома свято.

Незвично привітали з китайським новим роком малазійців. Через сплеск захворюваності, в країні заборонені вуличні святкування. Тож новорічні вистави виконали під водою. Працівники акваріуму в Куала-Лумпур показали підводний танець лева - невід'ємну частину новорічних святкувань. Вважається, що це дійство виганяє злих духів, приносить удачу та добробут.

Найбільше поза межами Азії китайський новий рік святкують в Австралії, твердять організатори святкувань у Сіднеї. Там і цього разу святково облаштували та причепурили місцевий Чайнатаун. А на вході встановили величезний ліхтар у вигляді бика символу року.

Кріссі Лау, дизайнера:

За моїм задумом, бик запрошує людей до Чайнатауну. Місячний новий рік - дуже важлива подія, не тільки для китайської чи азійської культури. Це час та можливість для кожного об'єднатися та шанувати мультикультурність.

У самому Китаї цього разу заохочували людей утриматися від відвідин родичів та святкувати вдома, аби стримати поширення інфекції та запобігти новим спалахам епідемії. Тим, хто залишався вдома, місцева влада пропонувала гроші, електронні книжки та мобільний інтернет.