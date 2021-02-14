Такого лютого лютого ми давно вже з вами не бачили. Снігу намело, наче за всі минулі теплі зими. Останні кілька діб Україну засипало і підморожувало.

Комунальники - ось справжні герої цього тижня. Їхня робота була схожа на сизифову працю, адже прибирати тонни снігу доводилося по колу і цілодобово. Як результат, кілька регіонів були практично паралізовані. На дорогах - ковзанка. Але що горе для пішоходів та автомобілістів, то екстремалу - в радість. Винахідливі українці подоставали з шаф ковзани, санки та лижі. А ще - камери. Щоб стати зіркою YouTube.

Падав сніг на поріг кіт зліпив собі пиріг... А ще - наліпив галушок, вареників, пельменів та ньйокі. Оце вхурделило - так вхурделило!

Так у мережі жартували про погоду цього тижня, бо сніг випробовував на міць - кучугури насипало вище людського зросту. Транспорт - буксував, міста - зупинилися у заторах.

На боротьбу зі стихією вивели не лише армії комунальників. На навіть військову техніку довелося залучати! А на цьому БТР зазвичай полюють на незаконних бурштинових копачів, але тепер роз'їжджає вулицями Рівного.

Зараз береш жорстко вліво. Жорстко! Трохи його вириваєш і на встрєчку.

А ще, певно, кожному автовласнику довелося пограти у квест "знайди свою машину".

Зазвичай з дому на роботу, чи будь куди - я добираюся на автівці. Втім, зараз вона виглядає ось так. Під однією з цих кучугур і моя машина. Тут вона стоїть вже чотири дні.

Сміливіші та сильніші водії не чекали на допомогу і відкопували свої авто власноруч.

Спасение утопающих дело рук самих утопающих!

Ну, что, на спор - виеду, или нет?! - Давай, друг.

Були й ті, кому сніг став на радість. Кияни масово стали на сноуборди. Чіпляли їх навіть до автівок.

А ті, чий настрій не залежить від погоди снігу - цього тижня тішилися снігу. Бо ж нарешті, аби покататися не треба було їхати в Карпати.

Сноубордили можна просто на вулиці! У самісінькому центрі столиці - на Андріївському узвозі - фрірайдили ось ці хлопці. Відео своїх катань з вітерцем вони виклали в мережу і зібрали купу лайків.

Досить тішитися сноубордом, час працювати. Так от скажу, що мабуть не відчули негоду в столиці хіба власники позашляховиків. Але й це - не точно. Хоча зараз хіба на джипі може вибороти собі місце... на парковці! Ось так, заїжджаючи на кучугури. Або як ось цей водій - дрифтуючи по заметах.

Власники джипів цілий волонтерський рух організували. Цілодобово визволяли маленькі машини із заметів. Шкода, що я їх в Києві не зустріла, може б і мою витягли.

Роман Лабяк, волонтер:

Десь хтось провалився - там в асфальт залізли колеса, або щось акумулятор сів - треба було підзарядити, або можливо навіть треба було чаю дати трошки гарячого, щоб людині трошки зігрітися.

Ну а в кого нема позашляховика, той запрягає сани. На Львівщині комунальник - екстремал надягнув упряж на коня, причепив до нього умовну лопату і з комфортом дістався на роботу. Конем їхав, конем розчищав тротуари.

Не всім на Львівщині було так весело. Спецтранспорт медиків застряг, а на них чекала пацієнтка з інфарктом. Та лікарі її не покинули. Хвору майже кілометр везли саньми.

На Прикарпатті на боротьбу зі стихією шляховики кинули всю техніку. Довелося ще у фермерів просити. Мар'ян - трактором пробиває дорогу. Каже: окрім нього, на цій ділянці в хуртовину працюють ще дві снігоприбиральні машини.

Мар'ян, водій снігоприбиральної машини:

Пробиваємо - як можемо. Там немає посаджено, були б якісь деревця маленькі - воно б не так закурювало. А там дуже сильно курить, о такі кучугури - як мого пів трактора.

А там, де техніка не впорається, допоможе чоловіча сила. У Чернівцях на боротьбу зі стихією вийшли... стронґмени.

Андрій Бурштин, стронґмен:

Будемо об'єднуватися, по декілька чоловік. Там і фізична сила потрібна - там треба зачепити, підштовхнути, десь відсунути. Відсунути, підняти ми можемо.

І схоже, лютий лютий - добрішати не збирається. На зміну снігопадам до нас йдуть ще сильніші морози, до -20 градусів. Одягну, мабуть, я назад свою лижну куртку і піду на нічні катання.