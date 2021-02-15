В Японії зростає кількість постраждалих від землетрусу [ Редактировать ]
Кількість постраждалих унаслідок землетрусу в Японії зросла до ста п'ятдесяти. Більшість травмованих - жителі префектур Міягі і Фукусіма, де підземні поштовхи відчувалися найсильніше.
Пошкоджено одну з гілок швидкісної залізниці. Стихійне лихо сколихнуло острови в суботу ввечері. Епіцентр залягав у Тихому океані.
На березі ж зафіксували поштовхи магнітудою 7,3. І сейсмологи попереджають, афтершоки можуть дошкуляти Японії ще впродовж тижня.
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Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров под водой
Эпицентр землетрясения был возле берегов Японии
Эпицентр находился на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима
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