Кількість постраждалих унаслідок землетрусу в Японії зросла до ста п'ятдесяти. Більшість травмованих - жителі префектур Міягі і Фукусіма, де підземні поштовхи відчувалися найсильніше.

Пошкоджено одну з гілок швидкісної залізниці. Стихійне лихо сколихнуло острови в суботу ввечері. Епіцентр залягав у Тихому океані.

На березі ж зафіксували поштовхи магнітудою 7,3. І сейсмологи попереджають, афтершоки можуть дошкуляти Японії ще впродовж тижня.