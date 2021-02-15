Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко обнародовал персональную информацию о члене Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народном депутате Украины Тарасе Козаке, что он не покидал территорию Украины в феврале 2021 года.

Обнародование такой информации без разрешения самого Тараса Козака является незаконным и преступным, и за подобные действия предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Заявление Сергея Дейнеко стало ответом на информацию о том, что самолет, которым пользуется Тарас Козак, вылетел в Абу-Даби в то же время, когда там находился Президент Украины Владимир Зеленский.

Очевидно, что заявление Дейнеко является выполнением политического заказа власти, которой важно было показать, что Владимир Зеленский и Тарас Козак не могли встречаться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Необходимость такой реакции, стремление Владимира Зеленского оправдаться перед собственным окружением свидетельствует о начавшейся внутри этой организованной группы паники, вызванной пониманием того, что за их многочисленные незаконные и преступные действия неминуемо наступит ответственность.

Паника, взаимное недоверие и враждебность повязанных общими преступлениями лиц из окружения Зеленского, постоянное подсиживание друг друга, стремление предать и ударить в спину, борьба за влияние и кадровые подковерные игры охватили Офис Президента, Верховную Раду Украины, Кабмин и спецслужбы.

В этих условиях не может идти речь о прозрачной и предсказуемой политике, направленной на благо Украины, а только о политических преследованиях, систематическом нарушении законодательства и бесконечных злоупотреблениях, которые легко, безнаказанно и свободно совершают Зеленский и его окружение.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что в кратчайший срок Зеленский и его окружение, вдохновляемые своими заокеанскими хозяевами и опирающиеся на национал-радикалов, творящих насилие против политических оппонентов и русскоязычных жителей Украины, выстроили тотальную систему беспредела и коррупции. Наша партия будет добиваться торжества закона, осуждения компетентными органами и международной общественностью этой новой тирании, переплюнувшей режим Порошенко.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"