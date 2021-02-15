У Таїланді влаштували масове весілля на слонах [ Редактировать ]
Побралися на слонах. У Таїланді на день святого Валентина влаштували масове весілля. Шлюб уклали одразу 59 пар. Обітниці бути разом у радості та смутку давали просто на спинах велетнів, у супроводі танцюристів та музик.
Проводити масові весілля із залученням слонів на День закоханих - кількарічна традиція парку Нонг-Нуч. Зазвичай церемонія поєднує серця сотень наречених, однак цьогоріч кількість учасників істотно скоротили через карантин.
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У Таїланді на день святого Валентина влаштували масове весілля. Шлюб уклали одразу 59 пар. Обітниці бути разом у радості та смутку давали просто на спинах велетнів, у супроводі танцюристів та музик.
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