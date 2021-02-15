Оборот оружия и растаможка евроблях: какие законопроекты определят главными на неделю [ Редактировать ]
В понедельник, 15 февраля, пройдет заседание фракции "Слуга народа". Фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Так, народные депутаты планируют обсудить законопроекты об обороте оружия и растаможке авто на еврономерах.
На заседании фракции политической партии "Слуга народа" в понедельник определят главные законопроекты недели. Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля - растаможка авто, урегулирование оборота оружия и кадровые вопросы.
Так, будут обсуждаться следующие проекты:
- №4335 об обороте гражданской огнестрельного оружия;
- №№4643-д и 4644-д об упрощении и удешевлении растаможка автомобилей на европейских номерах.
Кроме того, депутаты рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за некоторые законы:
- №2680 о согласовании градостроительной документации с главным архитектором города или района, что противоречит нормам действующего законодательства;
- №0850, предусматривающего приобретение права собственности на земельный участок при приобретении расположенной на ней недвижимости.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать в пятницу, 19 февраля, заседание СНБО.
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