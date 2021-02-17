Трагедія у Боярці: що проковтнули дівчата-підлітки? [ Редактировать ]
Дівчата-підлітки, які напередодні отруїлися у Боярці, проковтнули по 40 таблеток "Дротаверину". Про це повідомили в поліції. За даними правоохоронців, семикласниці подивилися відео в одній із соцмереж із закликом спробувати медичний препарат.
На перерві придбали в аптеці пігулки та випили їх у приміщені школи. Дівчат знайшли однокласниці, одна школярка була вже мертвою. Іншу відвезли в лікарню. Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба закликав батьків частіше говорити з дітьми про небезпеку спілкування з незнайомцями в мережі. Щоб вони не повторювали дій, які там пропонують.
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Трагедия произошла во вторник, 16 февраля, в академическом лицее "Гармония". Две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. Одну девочку спасти не удалось
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