Дівчата-підлітки, які напередодні отруїлися у Боярці, проковтнули по 40 таблеток "Дротаверину". Про це повідомили в поліції. За даними правоохоронців, семикласниці подивилися відео в одній із соцмереж із закликом спробувати медичний препарат.

На перерві придбали в аптеці пігулки та випили їх у приміщені школи. Дівчат знайшли однокласниці, одна школярка була вже мертвою. Іншу відвезли в лікарню. Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба закликав батьків частіше говорити з дітьми про небезпеку спілкування з незнайомцями в мережі. Щоб вони не повторювали дій, які там пропонують.