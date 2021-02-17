Депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" Марьян Заблоцкий после "сотрудничества" с представителями аграрного и табачного бизнеса, пришел в игорный бизнес.

Об этом пишет в блоге на сайте "Дело" эксперт Дмитрий Марунич.

По словам Марунича, ранее Заблоцкий работал помощником нардепов от конкурирующих партий - в 7-м созыве был помощником Владимира Пилипенко от "Батькивщины", а в 8-ом - Алексея Мушака из "БПП" - родственника совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского. Как утверждает эксперт, Веревский содействовал в продвижении Заблоцкого в депутаты. Тот же начал работать с "группой латифундистов" и проталкивать инициативы в интересах крупного агробизнеса (например, упомянутого "Кернел"). Заблоцкий и его коллега - нардеп Олег Кулинич проталкивали закон о снижении НДС для агрохолдингов, в результате чего бюджет теряет сотни миллионов, которые затем оседают у владельцев агрохолдингов. Как отмечает эксперт, закон "Заблоцкого-Кулинича" идет вразрез с меморандумом Украины и МВФ, обеспечивая нерыночными преимуществами отдельные предприятия. Депутаты почти спровоцировали кризис в Комитете по налоговой и таможенной политике, ведь глава комитета публично не поддержал закон, отметив, что в нем есть риск коррупции.

"Кулинич, Заблоцкий и руководитель "За майбутнє" Палица инициировали постановление об отставке Гетманцева с поста главы комитета. Ведь тот выступил категорически против законопроекта №3656 и призвал членов комитета не поддерживать его", - отмечал Михаил Шнайдер.

Как пишет Дмитрий Марунич, Заблоцкий был уличен еще и в лоббировании табачной компании - якобы его ОО "Украинское общество экономических свобод" в 2017-2019 получило от "Филипп Моррис Украина" 12 млн грн, а он сам начал отстаивать интересы индустрии в качестве главы Общественного совета при комитете ВР. Совет защищал интересы "Филипп Моррис Украина" по регулированию таможенных ставок. Теперь же Заблоцкий очерняет конкурентов компании и подготовил проект, которым предусмотрены послабления для производителей табачных изделий по рекламе, возрасту продажи изделий и др.

Теперь же Заблоцкий отправился на ниву игорного бизнеса: он принял участие в доработке законопроекта №2713 о внесении изменений в Налоговый кодекс и определении ставок налогов для игорного бизнеса и лотерей. Представители разных секторов пытались продавить преференции для себя в комитете и на сайте парламента появилось несколько альтернативных проектов, предусматривающих разные ставки.

8 февраля Заблоцкий зарегистрировал проект №5043, согласно которому ставки для лотерей были установлены выше, чем для казино, букмекеров и автоматов. Речь идет о преференциях представителям азартного бизнеса в ущерб лотерее, которую считают безвредной альтернативой относительно риска лудомании.

"Автор законопроекта намекнул представителям лотерейного бизнеса на стоимость своей позиции в этом вопросе. Те платить отказались, в результате - новый законопроект, с "задранными" ставками налогов для лотерейного бизнеса", - заметил эксперт, который участвовал в разработке проекта в 2019 году.

"Набив руку на содействии крупным аграриям (потери бюджета), подвизавшись адвокатом у крупного табачного бизнеса (здоровье украинцев), депутат Заблоцкий теперь ищет альтернативные способы подзаработать на депутатстве, не гнушаясь, похоже, даже элементарным вымогательством. И если сегодня в поле его интересов попали игорный бизнес с лотереями (здоровье общества), то что будет завтра? Медицина? Оборонка?", - заметил Дмитрий Марунич.