Perseverance готується до посадки на Марс [ Редактировать ]
Дослідницький апарат "Perseverance" готується до посадки на Марс. Її заплановано на завтра. Очікується, що носій із роботом увійде в марсиянську атмосферу на швидкості 19,5 тисяч кілометрів за годину, загальмує завдяки парашуту. Далі - і це новий підхід - модуль самостійно визначить точку для приземлення.
Тоді він знизиться, використовуючи двигуни і застосує систему "Небесний кран" спустить марсохід на поверхню за допомогою тросів, а тоді відлетить і розіб'ється далеко від ровера. Посадка має відбутися в районі кратера Єзеро, там, на думку науковців, колись давно, власне і було озеро, в яке впадала річка.
Одним з перших завдань марсоходу стане фотозйомка місцевості та відправка знімків на Землю. Ключове завдання місії - пошук слідів прадавніх мікроорганізмів. Про всяк випадок, нагадаю, що згідно з останніми науковими даними, на Марсі була вода в рідкому стані, та ймовірно, існувало життя.
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