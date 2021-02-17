Клинические испытания показали, что у пожилых людей диета, дополненная флаванолами какао - естественными соединениями, содержащимися в какао-бобах, - может улучшить память, передает newsyou.info.

Исследователи из Колумбийского и Нью-Йоркского университетов набрали 211 здоровых людей в возрасте от 50 до 75 лет для исследования, которое длилось 12 недель. В начале и в конце исследования участники провели серию когнитивных тестов для оценки своего мышления и памяти, а подгруппе участников сделали МРТ для измерения кровотока в головном мозге. Во время испытания участники были разделены на четыре группы и получали разные уровни добавки, содержащей флаванолы какао:

"Это небольшое испытание подчеркивает возможное влияние флаванолов, обнаруженных в какао-бобах, в течение короткого периода времени, но нам нужно будет увидеть гораздо более длительные крупномасштабные исследования, чтобы полностью понять, может ли диета с высоким содержанием этих флаванолов улучшить когнитивные функции в пожилом возрасте. Мы также не знаем, насколько значимыми будут улучшения, измеренные в тестах, используемых здесь, для людей в их повседневной жизни".

Хотя исследователи обнаружили, что к концу исследования те, кто придерживался диеты с высоким содержанием флаванолов, лучше справлялись с задачей по изучению списка по сравнению с группой плацебо.

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