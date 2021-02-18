Понад 11 мільйонів підробних медичних масок конфіскувало ФБР США. Спецоперація тривала кілька тижнів. Фейковий товар поширювали у щонайменше п'яти штатах. Остання конфіскована партія налічувала понад мільйон таких масок. У ФБР кажуть, що найближчими тижнями вживатимуть додаткових заходів у цій справі.

Нинішня спецоперація відбувається в рамках масштабної акції Stolen Promise, яку розпочали майже рік тому. Її мета - протидія шахрайству, пов'язаному із пандемією.