ФБР конфіскувало 11 мільйонів підробних масок [ Редактировать ]
Понад 11 мільйонів підробних медичних масок конфіскувало ФБР США. Спецоперація тривала кілька тижнів. Фейковий товар поширювали у щонайменше п'яти штатах. Остання конфіскована партія налічувала понад мільйон таких масок. У ФБР кажуть, що найближчими тижнями вживатимуть додаткових заходів у цій справі.
Нинішня спецоперація відбувається в рамках масштабної акції Stolen Promise, яку розпочали майже рік тому. Її мета - протидія шахрайству, пов'язаному із пандемією.
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