В Киеве нашли замерзшего 23-летнего швейцарца без обуви [ Редактировать ]
В Киеве с наступлением морозов медики ежесуточно фиксируют случаи обморожений и переохлаждений. За минувшие сутки было выявлено два обморожения и два случая переохлаждения.
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".
Так, утром в центральную диспетчерскую поступил вызов, что возле станции метро "Черниговская" замерзает человек.
Им оказался молодой швейцарец 23 лет. По словам сотрудников полиции, накануне его задержали за драку, а уже около часа ночи отпустили из отделения.
Утром прохожие нашли его возле станции метро "Черниговская" без обуви с признаками переохлаждения, сообщив на 103, что "человек замерзает". Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Ранее мы писали о том, когда отступит мороз. По словам синоптика, Украину накроет снегопадами и морозами в феврале еще дважды.
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