В четверг, 18 февраля, на электронный адрес элитной "Креативной Международной Детской Школы" ("КМДШ"), которая находится на улице Голосеевской, 13Г в Голосеевском районе столицы, поступило сообщение о минировании. Об этом редакции "Подробности" сообщил собственный источник в школе.

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В связи с происшествием всех учеников, учителей и работников заведения срочно эвакуировали до полного обследования помещений. Из-за низкой температуры на улице замерзшие дети вынуждены были греться в кафе и супермаркетах.

Руководство школы обратилось к родителям учеников с просьбой по возможности забрать детей из школы на сегодня.

На место инцидента выехали полиция и взрывотехники, чтобы проверить информацию о возможном минировании.

"Сегодня в школе настоящий апокалипсис. Слава богу, взрывное устройство не было обнаружено, и дети уже возвращаются в школу", - сообщил источник "Подробностей" в "КМДШ".

Ранее мы писали о том, что в Одессе первоклассница "заминировала" школу. Позже, когда информация о "минировании" не подтвердилась, с девочкой пообщались сотрудники ювенальной юстиции.

Также сообщалось, что 12-летняя девочка заминировала школу в центре Киева. Полицейские будут ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.

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