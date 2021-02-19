У Черкасах карети швидкої не можуть проїхати дворами. Медики прибувають на екстрені виклики - і вимушені буквально нести пацієнтів до машини. Через негоду двори і під'їзди до будинків перетворились на суцільну ковзанку з глибокими коліями.

Кожен виклик для Черкаської швидкої допомоги зараз неабияке випробування. І для медиків, і для техніки. За останні тижні в місті випала майже півторамісячна норма снігу. Подекуди в обласному центрі не пройти і не проїхати. Під час цього виклику, водій швидкої цілий квартал змушений здавати задом - через метрові кучугури снігу, тут не розвернутись.

Мешканці приватного сектору, після хурделиць, власноруч розчистили цю вулицю як могли сніг із дороги згребли під свої паркани. У дворах багатоповерхівок снігу менше, але на асфальті суцільна ковзанка і глибокі колії. Тут не те, що швидкій проїхати, пройти тяжко.

Це в нас звичайна кухонна сіль, яку придбали. Викручуємось як можемо. Треба працювати.

Сіль це лайфхак бригади, в якій працює фельдшер Любов Зелена. Медики придбали її, щоб підсипати під колеса, коли застрягають у дворах.

Любов Зелена, фельдшер черкаської обласної станції екстреної допомоги:

Катастрофа, взагалі не чистять бували такі випадки, що водії не можуть заїхати у двір тому, що мало того, що не чиститься, а ще й машини наставляють і наші габарити не проходять.

Якщо не виручає сіль - медики йдуть пішки чи намагаються об'їхати перепону. Однак на це марнують час, який може коштувати пацієнтові життя

Олег Самосенко, медичний директор черкаської обласної станції екстреної допомоги:

Бригади пробують, заїжджають - витрачають на це час і сили, інколи дорогоцінний час.

За правилами благоустрою міста, комунальні служби чистять лише центральні магістралі та міжквартальні проїзди. Решта клопіт мешканців або балансоутримувачів будинків. У цій приватній керуючій компанії, а вона обслуговує в Черкасах понад 800 багатоповерхівок - зізнаються: проблема справді є. Вчасно почистити територію не завжди встигають. Та й не скрізь є можливість це зробити.

Ольга Протасенко, заступник директора керуючої компанії:

Чому виникає проблема, бо у всіх дворах стоять машини. Трактор, який їде разом із причепом, який засипає, не може завжди заїхать і виїхать.

Вже з неділі в Черкасах прогнозують короткочасну відлигу. У швидкій сподіваються, що за цей час дворові проїзди приведуть до ладу. Адже через тиждень у місті знову прогнозують морози.