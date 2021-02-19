В пятницу, 19 февраля, в Киеве произошло убийство. В городе введен план "Перехват". Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет"Страна".

Так, мужчина двумя точными ударами убил пешехода и скрылся на автомобиле.

Водитель убил пешехода. Ударил его, тот упал и умер. Ловим водителя. Не исключено, что бытовуха.

Позже появилась информация о том, что водитель был задержан. Его обнаружили на левом берегу столицы - в Днепровском районе города.

В 15:58 авто задержано сотрудниками Управления патрульной полиции на перекрестке Братиславской-Стальского.

Ранее мы писали о том, что в Киеве произошло ДТП. Автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в задний бампер авто Nissan и протащил его три метра, после чего скрылся с места происшествия. Полиция объявила план "Перехват". Водитель Land Cruiser, пока скрывался от полиции, протаранил еще одно авто.

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