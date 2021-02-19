Краще вакцинуватися "АстраЗенекою", ніж не вакцинуватися взагалі. Влада Німеччини закликає громадян не перебирати сироватками і не відмовлятися від щеплень. Чому німці скептично ставляться до британсько-шведської вакцини, яку, до речі, планує закупити і Україна? І чи дійсно для цього є підстави?

Кілька днів тому у клініці німецького міста Брауншвайг скасували низку операцій. На роботу не вийшли десятки співробітників: лікарі, медсестри і анестезіологи. Напередодні вони вакцинувалися від коронавірусу сироваткою "АстраЗенека" і змушені були взяти лікарняний через підвищену температуру, лихоманку і слабкість - такі симптоми відчули 40 відсотків співробітників, які отримали щеплення.

Карл-Дітер Хеллер, директор лікарні:

Ми здивувалися, що така реакція була майже у половини вакцинованих. Адже повідомлялося, що побічні ефекти мали б виявитися у 10 відсотків.

Про схожі проблеми повідомили ще кілька лікарень країни. Після чого німці почали відмовлятися від щеплень "АстраЗенекою". Крім побічних ефектів, у ЗМІ згадали і про нижчу ефективність препарату, у порівнянні з "Пфайзером" і "Модерною". І про те, що ця сироватка гірше захищає від південноафриканського штаму.

Анна Розенблатт, медсестра:

Існує непевність. З одного боку, хочеться захистити себе і своїх пацієнтів. З іншого - не знаєш, чи варто робити це щеплення.

У справу був змушений втрутитися міністр охорони здоров'я країни. Єнс Шпан запевнив, що сироватка надійна і безпечна. А симптоми, на які скаржаться вакциновані, - нормальна реакція організму на щеплення.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Коли підійде моя черга, я з задоволенням зроблю щеплення "АстраЗенекою".

Лотар Вілер, директор інституту імені Роберта Коха:

Усі препарати, які використовують в Німеччині, надійні і безпечні. І захищають від коронавірусу.

Чиновників підтримали і медпрацівники, які роблять щеплення. І закликали громадян не перебирати і імунізуватися.

Юрген Застров, лікар:

Якщо вам пропонують щеплення "АстраЗенекою" і ви відмовляєтеся, - то вам доведеться чекати, допоки з'явиться препарат, який ви хочете. Наприклад, до літа. Тобто, ви постанете перед вибором: зробити щеплення ефективною сироваткою, яка, можливо, викличе у вас певну реакцію, або не вакцинуватися взагалі.

Втім, "АстраЗенекою" в Німеччині вакцинують не усіх. А лише людей молодших за 65 років. Незважаючи на рекомендації ВООЗ, яка радить не вводити вікові обмеження для цього препарату, німецькі експерти вирішили інакше. Мовляв, наразі у них недостатньо інформації про ефективність цієї сироватки для людей старшого віку.