Женская сборная Украины по биатлону на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения), завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщается на сайте Федерации биатлона Украины.

На первом этапе за украинскую сборную бежала Анастасия Меркушина, которая промахнувшись на первой стрельбе, но была точной на стойке и передала эстафету на пятом месте.

Второй этап был отдан на откуп Юлии Джимме, которая хотя и допустила несколько промахов, смогла передать эстафету в тройке.

На третьем этапе за Украину бежала Дарья Блашко, которая допустив один промах смогла выйти из своей второй стрельбы первой.

На последнем круге Пидгрушная боролась за серебро с Франциской Пройсс и даже опережала ее, но на последних метрах дистанции немка была сильнее.

Стоит отмтеить, что золото получили норвежки.

Напомним, ранее украинцы Пидгрушная и Прима вошли в топ-10 гонок преследования на ЧМ по биатлону.

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