Женская сборная Украины по биатлону на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения), завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщается на сайте Федерации биатлона Украины.

На первом этапе за украинскую сборную бежала Анастасия Меркушина, которая промахнувшись на первой стрельбе, но была точной на стойке и передала эстафету на пятом месте.

Второй этап был отдан на откуп Юлии Джимме, которая хотя и допустила несколько промахов, смогла передать эстафету в тройке.

