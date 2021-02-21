Чому ж ми пасемо задніх? І замість вакцин нам щедро роздають обіцянки? Людей ця ситуація відверто дратує: і хоча цей трагіфарс зі щепленням уже став об'єктом жартів, та водночас причиною ще більшої недовіри українців до вакцинації! Дратуються й депутати.

У Верховній Раді дедалі гучніше говорять про відставку не лише міністра охорони здоров'я Степанова, а й всього Кабміну! Тож як уряду отримати імунітет у вакцинному скандалі? Про парламентські плани та рішення - Катерина Лисенко

Година - на виступи, година - на перерву, так і робочий день минув.

А в перервах перелік вимог.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Провести позачергове засідання з порядком денним, які реально будуть розглядати всі проблеми по тарифам, корупцію по тарифам.

Та моно більшість не розуміє, що від них хочуть. Бо ж тарифи - це повноваження Кабміну:

Мар'яна Безугла, народний депутат, "Слуга народу":

Це варіант політичної позиції, але з іншого боку це вже за гранню, коли парламент диктує виконавчій владі як здійснювати свої повноваження.

А тому про комуналку на порядку денному - жодної згадки. Натомість депутати взялися за пошук додаткових грошей у скарбницю. Натисканням кнопки підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху та зазіхнули на податок для Google.

Роксолана Підласа, народний депутат, "Слуга народу":

Ті послуги, які є безкоштовними - від Google, від Youtube - вони залишаться безкоштовними, але ті послуги, за які українці платять - це "Нетфліксом" користуватись за гроші.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народа":

Ми очікуємо від трьох мільярдів на рік надходжень від цього рішення

А ще монобільшості явно не до потрясінь на вулиці, тож вони спростили процедуру розмитнення євроблях. Плюс-мінус тисячу євро доведеться сплатити власникам таких машин, але! якщо документ ще ухвалять у цілому. Та серед купи законопроєктів були й політично важливі.

Закон про державну службу. Він мав би поновити конкурси на посади, які через коронавірус призупинили. Та серед поправок запропонували... розширення повноважень для в.о. міністрів.

Цією правкою в.о. міністрів хочуть повернути ряд повноважень, зокрема, призначення перших заступників, призначення голів держаних підприємств

Це "закон під одну людину". Під Юрія Вітренка, в.о. міністра енергетики, одразу стали обурюватись депутати.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ми взагалі бачимо, як спотворюється закон про державну службу. А зараз у нас виходить, що всі ці статті прив'язуються до одної конкретної людини.

І зрештою закон ухвалили, але повноваження для в.о. не розширили. Спікер документ підписав, а президент... ветував! Тому цей документ знову з'явиться в сесійній залі.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

У нас зараз з 12 лютого зупинилось фінансування заробітної плати шахтарів, вони скоро приїдуть під Верховну Раду - будуть "де зарплата". Відповідно, треба на обмежений період - 60 днів, дати можливість виконувачу обовязків підписувати наказ.

І ще цілком можливо, що слуги і втретє винесуть на розгляд призначення пана Вітренко міністром. Та після двох провальних голосувань монобільшість не хоче знову осоромитись. Тому - шукає голоси.

Шукає голоси й опозиція, але вже за відставку... міністра охорони здоров'я.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Кілька опозиційних фракцій вже підписали звернулися з вимогою відставки міністра охорони здоров'я.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Це той самий міністр охорони, який зірвав переговори з міжнародними виробниками, який до останнього не міг пояснити яку саме вакцину завезуть в Україну, який через особистий конфлікт з державними закупівлями не зміг організувати цей процес.

Та головна претензія до міністра - це вакцини, які поки що є лише на словах у щоденних брифінгах.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Нам обіцяли кінець січня, потім чітко прозвучала дата 15 лютого. Вакцинації немає і найближчими днями, ми розуміємо, що її не буде.

І навіть монобільшість давала Степанову термін до кінця тижня, та згодом - різку тональність змінили:

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Ви ж мене на слові теж не ловіть. Я ж не казав про звільнення, я казав про те, що може бути розглянуте питання про звільнення, ми можемо і обов'язково, в будь-якому випадку, будемо говорити з ним.

Та розмови з міністром поки що не вийшло. Бо той замість прийти відзвітувати перед депутатами - полетів до Індії. Тож удар тримає прем'єр:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Уряд і міністерство охорони здоров'я зробили все можливе для отримання перших партій безпечних вакцин вже в лютому місяці. Багато країн стикнулись з проблемою зміщення термінів поставок вакцин, впевнений, що посунені терміни не вплинуть на вакцинальну кампанію, вона розпочнеться найближчим часом.

Та обіцянками "найближчим часом" уряд годує українців чи не щодня:

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

За это отвечает премьер-министр, за то, чтобы было и финансирование, и технические процедуры, и подготовлена информационная политика, соответствующая. Поэтому мы выступаем за отставку всего правительства, оно работает без программы, провалило экономику, и провалило вакцинацию.

Чи почнеться вакцинація на наступному тижні невідомо. А от Рада вже у вівторок може зібратися на позачергове пленарне засідання, якщо знайдеться 150 охочих. І головне питання - закон про державну службу. Той, який ветував президент.