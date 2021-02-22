США готують санкції проти хакерів [ Редактировать ]
США готують відповідь на масштабну хакерську атаку проти компанії Solar Winds. Злам програмового забезпечення у березні торік зачепив близько 100 підприємств приватного сектору та дев'ять федеральних агентств.
У кібернападі підозрюють російських урядових хакерів. Як зазначили у Білому домі, це будуть не просто санкції. Покарання поєднуватиме різні інструменти впливу.
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