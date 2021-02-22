Один раз російські окупанти порушили режим тиші минулої доби. Зі снайперської зброї ворог здійснив кілька пострілів по українських позиціях неподалік Світлодарська. Бійці Об'єднаних сил були змушені бити у відповідь.

Через щоденні обстріли та снайперський вогонь у нашому війську від початку року вже 11 загиблих. Українські армійці не вірять у можливість перемир'я. Кажуть, противник не дотримується обіцянок і постійно влаштовує провокації.

Позивний "Камиш", військовослужбовець Збройних сил України: