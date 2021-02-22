Біля Світлодарська зафіксували роботу снайпера противника [ Редактировать ]
Один раз російські окупанти порушили режим тиші минулої доби. Зі снайперської зброї ворог здійснив кілька пострілів по українських позиціях неподалік Світлодарська. Бійці Об'єднаних сил були змушені бити у відповідь.
Через щоденні обстріли та снайперський вогонь у нашому війську від початку року вже 11 загиблих. Українські армійці не вірять у можливість перемир'я. Кажуть, противник не дотримується обіцянок і постійно влаштовує провокації.
Позивний "Камиш", військовослужбовець Збройних сил України:
З початку вони використовували тільки стрілецьку зброю та кулемети, зараз вони стали застосовувати 120 міномети, та 73 міліметри - з СПГ по нам працювати, також АГС працюють.
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