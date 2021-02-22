На Донбасі за тиждень сапери знешкодили півтори тисячі снарядів [ Редактировать ]
Півтори тисячі снарядів знешкодили сапери в районі Операції Об'єднаних сил за попередній тиждень. Піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 30 гектарів території у сірій зоні.
Усі знайдені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети передали для утилізації на спеціальному полігоні. Об'єднані сили продовжують відновлювати інфраструктуру Донбасу і допомагати місцевому населенню.
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