В воскресенье, 21 февраля, возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи разбился военный самолет. Лайнер упал в поле и полностью сгорел. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

Как сообщают очевидцы, пилот отвел самолет от жилых кварталов. Самолет принадлежал ВВС Нигерии. Он заходил на посадку в аэропорту Абуджи.



Данных о пострадавших в результате аварии самолета пока нет.

По предварительной информации, на борту самолета находились восемь человек, двое из них - члены экипажа.

Министр авиации Нигерии Хади Сирыка подтвердил факт крушения военного судна.



"Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение недалеко от взлетно-посадочной полосы в Абуджи после сообщений об отказе двигателя путем в Минну. Кажется, есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных", - написал министр в Twitter.

Как ранее сообщали, в США произошло ЧП с самолетом Boeing 777-200 компании United Airlines, который 20 февраля направлялся на Гавайи.

На его борту находились 231 пассажир и 10 членов экипажа. У воздушного судна внезапно отказал правый двигатель, и он начал распадаться прямо в воздухе. К счастью, пилоты смогли успешно посадить борт.

Ранее сообщали, что в Бразилии произошла авиакатастрофа, в которой погибли несколько футболистов ФК "Пальмас" и президент команды. Игроки и президент летели на игру против команды "Вила-Нова" в рамках Кубка Верди,

Также в Калифорнии произошла авиакатастрофа при посадке самолета. Трагедия унесла жизнь пилота воздушного судна.

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